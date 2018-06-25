Корабли Балтийского флота провели учения в Северном море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Конецкий», выполняющий задачи дальнего похода в Северном море, отработал ряд учебно-боевых задач в Северной Атлантике.

В частности, российские моряки провели ряд учений и тренировок по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне отряда, отработали вопросы организации связи и плавания в составе ордера. В тренировках по обеспечению безопасности корабля при стоянке на рейде приняли участие морские пехотинцы из состава подразделений антитеррора, находящиеся на бортах кораблей.

Экипажи кораблей в рамках дальнего морского похода регулярно отрабатывают элементы курсовой задачи в море, проводят плановые корабельные тренировки боевых расчетов и учения по борьбе за живучесть.

Основная задача похода – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана.