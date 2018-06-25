В Архангельской области созданы 11 отделений «Юнармии»

11 отделений «Юнармии» созданы в Архангельской области. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице движения в сети «ВКонтакте».

«Движение активно развивается в регионе. Создание местных отделений позволяет координировать деятельность отрядов и упрощает взаимодействия с местной властью», - рассказал начальник регионального штаба Михаил Устинов.

Сегодня в Архангельской области действуют уже 54 юнармейских отряда численностью 2100 человек.

Недавно в регионе прошел очередной прием школьников в юнармейцы. 23 ученика местных школ принесли клятву юнармейца и вступили в ряды движения в День авиации и космонавтики на космодроме Плесецк.