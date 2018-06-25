Дозаправка в воздухе: кадры из кабины истребителя

Пилоты новейших истребителей Су-35, многоцелевых бомбардировщиков Су-34 и перехватчиков Миг-31 выполнили сложнейший элемент летной подготовки - дозаправку в воздухе.

Взлет самолета-заправщика Ил-78 и других боевых самолетов был выполнен с одного из военных аэродромов вблизи города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. В ходе мероприятия для самолетов Су-35, Су-34 и Миг-31 была определена точка встречи с воздушным танкером.

Далее на скорости около 550-600 километров в час и высоте порядка пяти тысяч метров летчики осуществили стыковку с заправочным конусом и перекачку топлива от заправщика Ил-78. Особое внимание в ходе летного учения было уделено подготовке молодых летчиков, выполняющих это сложнейшее летное упражнение впервые.

Полеты на дозаправку самолетов истребительной и бомбардировочной авиации ВВО в Хабаровском крае продлятся до конца текущей недели.