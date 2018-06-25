Российские медики оказали помощь 100 сирийцам в пригороде Дамаска

Российские медики Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике провели гуманитарную акцию в южном пригороде Дамаска - населенном пункте Ялда.

К специалистам из России сразу же выстроилась длинная очередь, в основном, это женщины с детьми. За семь лет, в течение которых населенный пункт контролировался боевиками, фактически выросло целое поколение, не получавшее нормальной медицинской помощи.

За один день российские врачи принимают до ста пациентов. В когда-то полностью сожженной поликлинике города, уже заканчиваются последние косметические работы. Осталось только завезти оборудование.