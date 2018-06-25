Российские медики оказали помощь 100 сирийцам в пригороде Дамаска
Военные врачи приехали в населенный пункт Ялда. В течение дня российские медики приняли около ста пациентов.
Российские медики Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике провели гуманитарную акцию в южном пригороде Дамаска - населенном пункте Ялда.
К специалистам из России сразу же выстроилась длинная очередь, в основном, это женщины с детьми. За семь лет, в течение которых населенный пункт контролировался боевиками, фактически выросло целое поколение, не получавшее нормальной медицинской помощи.
За один день российские врачи принимают до ста пациентов. В когда-то полностью сожженной поликлинике города, уже заканчиваются последние косметические работы. Осталось только завезти оборудование.