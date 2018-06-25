Военные инженеры восстановили сообщение с оренбургским селом

Военные инженеры Центрального округа восстановили сообщение с селом Нижнеозерное. Мост через реку Урал в Оренбургской области был разрушен половодьем весной во время ледохода. После обращения губернатора региона в Министерство обороны РФ была создана временная переправа.

В результате от сельскохозяйственных угодий и федеральных трасс были отрезаны полторы тысячи человек. Теперь паром, грузоподъемностью в 60 тонн пересекает реку несколько раз в сутки. Переправа будет действовать до конца октября.