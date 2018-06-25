В России стартовал армейский этап конкурса «Безопасная среда»

На полигоне «Песочное» на границе Ярославской и Костромской областей начался армейский этап конкурса «Безопасная среда». Состязания проходят под руководства главы войск РХБЗ генерал-майора Игоря Кириллова.

На конкурс собрались более трехсот специалистов РХБЗ из различных военных округов, соединений и воинских частей России. Все задачи, которые придется решать конкурсантам, носят реальный практический характер и касаются, в первую очередь, ликвидации последствий аварий не химических объектах.

«Безопасная среда» включает в себя различные дисциплины, в том числе РХБЗ-разведку на труднопроходимой местности и взятие проб на зараженной территории. Кроме того, состязание включает в себя выполнение двадцати нормативов по вождению, огневой подготовке и разведке.

Специальный этап «Химический биатлон» включает в себя скоростное преодоление различных участков местности, в том числе водных преград, колейных мостов, минно-взрывных заграждений и огненно-штурмовой полосы.

Конкурсные состязания позволят военным продемонстрировать умение управлять боевой техников в нестандартных условиях, учитывая новые элементы ведения боя. Победители всеармейского этапа «Безопасной среды» отправятся представлять Россию на международный этап Игр.