Артиллерийский удар и огонь с неба: кадры масштабных учений мотострелков в Таджикистане

Российские мотострелки при поддержки авиации и артиллерии отработали задачи по уничтожению условного противника в горах Таджикистана. В масштабной тренировки приняли участие более 600 военнослужащих и около 60 единиц техники.

Мотострелки 201-й военной базы, расположенной в Таджикистане, получили приказ на уничтожение условной бандгруппы на полигоне Харб-Майдон. Для решения этой задачи был использован беспилотник «Застава», который обнаружил несколько колонн «бандитов», двигавшихся к населенному пункту.

После этого по тревоге была поднята батальонно-тактическая группа. Огнем из самоходных гаубиц «Гвоздика» и танков Т-72 она перекрыла маршрут движения противника и заставила его отступить.

После этого мотострелки приступили к уничтожению бандгруппы при поддержке ударной авиации – вертолетов Ми-24, которые выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание по технике «боевиков». Группы «бандитов», которые пытались скрыться, были уничтожены с помощью РСЗО «Град».