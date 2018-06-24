«Вражеские» истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-8 попытались захватить радиолакационную станцию «Небо-М» под Астраханью

В Астраханской области прошел один из этапов всеармейского конкурса «Воздушные рубежи», в котором принимают участие военнослужащие радиотехнических войск.

Условные диверсанты попытались захватить не имеющую аналогов мире радиолокационную станцию «Небо-М», а боевые расчеты отразили их атаку.

Роль вражеской авиации сыграли истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-8. Чтобы максимально усложнить задачу, они приближались к охраняемым объектам на сверхмалой высоте и активно маневрировали, но, несмотря на это, каждый воздушный объект был обнаружен.