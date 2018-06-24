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Выстрел из «Базальта» отправит на дно любой корабль: крейсер «Маршал Устинов» провел ракетные стрельбы в Баренцевом море

Алексей Репин, Роман Захаров
09:30 24.06.2018
На Северном флоте состоялись самые масштабные за последние 10 лет учения.

Сбор-поход кораблей Северного флота в Баренцевом море стал самой масштабной проверкой профессионального мастерства экипажей за последние годы. Ударные корабельные группы и авиация отрабатывают задачи по обороне арктической зоны России.

Нынешние маневры и стрельбы стали первой серьезной проверкой для экипажа ракетного крейсера «Маршал Устинов», который вышел в море после глубокой модернизации и капремонта.

Две зенитные ракеты разрывают пасмурное небо над Баренцевым морем. Шумно, красиво, а главное точно.

Система «Форт», аналог сухопутного комплекса ПВО С-300 не оставляет ни единого шанса условному противнику - учебной воздушной мишени. И все это практически на глазах противника гипотетического. К крупномасштабным учениям Северного флота в Заполярье небывалый интерес со стороны сил НАТО.

Залог успешного залпового пуска в тщательной подготовке. На постах боевого информационного центра крейсера идет постоянный мониторинг тактической обстановки, а перед стрельбой по воздушным целям расчет проверяет зенитный ракетный комплекс и даже производит перезарядку ракет прямо в открытом море. Небо чистое, значит, наступает время разобраться с неприятелем и на воде.

Стрельба комплекса «Базальт» - событие почти уникальное. Эти пуски за последние 10 лет на СФ можно пересчитать по пальцам одной руки. Мощность боезаряда можно сравнить с 10 американскими томагавками, только нашу крылатую ракету очень трудно сбить из-за уникальной траектории полета. Одно попадание в цель - минус один корабль противника. Такой удар не выдержит даже авианосец.

Огромные тубусы с ракетами в два ряда вдоль каждого борта - особая примета «Маршала Устинова». И экипажу не терпится открыть крышки этих контейнеров.

Повод железный - в 150 милях обнаружен корабль условного неприятеля. Пару минут на принятие решения, захват цели и вся мощь корабля вырывается наружу.

Ракета взмывает ввысь и вскоре пропадает с радаров вместе с условным противником. Навсегда.

Ракеты не подвели. На финише морских учений классическое испытание для моряков. Артиллерийская стрельба из 130 миллиметровых орудий.

Это упражнение «Маршал Устинов» выполняет в тандеме с эскадренным миноносцем «Адмирал Ушаков». Стреляют и по очереди и синхронно. Цель на расстоянии 10 километров от кораблей тащит за собой маленький буксир. Более 50 снарядов ложатся в нужный квадрат. Кучность стрельбы видна невооруженным глазом.

После глубокой модернизации и почти 6 лет капремонта ракетный крейсер «Маршал Устинов» эффектно возвращается в состав Северного флота России.

Самые крупномасштабные учения на СФ последнего десятилетия завершены более 20 кораблей и подводных лодок уничтожили 10-ки самых различных целей в воздухе, на земле и воде. Чуть позже оценку стрельбам даст командование, а сейчас моряки возвращаются в родной Североморск. Но отдыхать некогда, уже завтра начнется подготовка к военно-морскому параду в Кронштадте флагманом которого станет РК «Маршал Устинов».

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