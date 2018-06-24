Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Член совета Министерства просвещения России по кадетскому образованию поздравил суворовцев с окончанием учебы

Егор Левин
04:45 24.06.2018
Председатель организации «Московские суворовцы» выступил с напутственной речью.
Член совета Министерства просвещения России по кадетскому образованию поздравил суворовцев с окончанием учебы
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

Член совета Министерства просвещения России по кадетскому образованию, председатель общественной организации «Московские суворовцы», помощник председателя Международного союза общественных объединений «Международная Ассоциация “Кадетское Братство”» Дмитрий Владимирович Нестеров поздравил выпускников Суворовского военного училища с окончанием учебы.

«Сегодня произошло очень важное и знаменательное событие в жизни этих ребят — выпускной. Само звание - выпускник Суворовского военного училища обязывает ко многому. Но, главное, ребята вырастут настоящими патриотами своей Родины, готовыми, если понадобится, с оружием в руках отстаивать её интересы или добросовестно трудиться на гражданском поприще», — заявил он.

Нестеров рассказал, как окончил Московское Суворовское военное училище в 1983 году. Он учился в 1 взводе 6 роты. Как рассказал Нестеров, ее возглавлял требовательный, но всегда справедливый подполковник Владимир Дмитриевич Бочковский. Первым взводом командовал интеллигентный и всегда одетый с «иголочки» майор Александр Александрович Стародубцев. Нестеров отметил, что он прививал курсантам настоящую офицерскую культуру. Обязанности помощника командира взвода выполнял спокойный и остроумный прапорщик Виктор Васильевич Кукушкин. Как подчеркнул член совета Министерства просвещения, курсанты относились к своим офицерам с благоговением и восхищением, они всегда были непререкаемым авторитетом.

«С благодарностью вспоминаю и наших любимых преподавателей, которые по разным причинам уже не работают в училище. Замечательный и образованнейший учитель физики Александр Владимирович Ржанов во время зачетов и экзаменов включал для нас классическую музыку. И это стимулировало. Благодаря преподавателю русского языка и литературы Альбины Константиновны Копыловой мы погружались в бесконечно прекрасный и неповторимый мир русской литературы. Старшим преподавателем математики у нас был эрудированный Валерий Мирзаевич Алимов. Его трудовая деятельность не раз отмечалась государством. За высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся ему присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Химию преподавала чуткая Юлия Васильевна Бессуднова, а Александр Денисович Васильцов учил правильно бегать, плавать и подтягиваться», — рассказал Нестеров.

Как он отметил, обучение проходило в течение двух лет, а не семи, как сейчас. Учиться по его словам было тяжело, но интересно, потому что помимо учебы организовывали различные культурные походы. Нестеров поделился, что в то время посетил очень много театров. Проходили и концерты, и смотры художественной самодеятельности и дискотеки, походы в кино.

«Как и всякие подростки, мы хулиганили, влюблялись в девчонок и бегали в самоволку. И, конечно же, получали заслуженное наказание — наряд вне очереди. У нас тогда так было заведено. Нас держали в «ежовых рукавицах». Мы сами мыли полы, чистили картошку, подметали плац, расчищали сугробы, стирали свое белье. Это очень сильно дисциплинирует, скажу вам с уверенностью. На мой взгляд, сейчас суворовцам как раз этого и не хватает. Им предоставлено слишком много свободы, они ограждены от всех хозяйственных и бытовых забот. Считаю, что это неправильно. Настоящий мужик должен уметь всё делать сам и не боятся никаких работ», — заявил Нестеров.

Также он рассказал, что после Суворовского поступил в Киевское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1987 году. После чего проходил воинскую службу на командных должностях в разведывательных и общевойсковых частях Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации. И уже уволившись в запас, Нестеров окончил академию государственной службы при Президенте РФ.

Как он подчеркнул, судьбы его однокашников сложились по-разному, но даже спустя годы всех объединяет верность офицерскому долгу перед Родиной, суворовское братство, дружба и взаимовыручка.

«Прекрасно понимаю, что чувствуют сегодняшние выпускники и немного завидую им. У меня до сих пор от воспоминаний «мурашки по коже». В день вручения ты еще до конца не понимаешь, что происходит. Постоянно волнуешься и не находишь себе места. Вот объявили построение перед торжественной церемонией, ты шутишь с товарищами и по команде застываешь в строю. Услышав свою фамилию, чеканишь шаг, представляешься и получаешь заветный аттестат. Радость и гордость переполняют тебя, но ты в полной мере не можешь поверить в происходящее. И лишь потом осознаёшь, ты окончил самое лучшее учебное заведение — Московское Суворовское военное училище. И это, без преувеличения, повод для гордости на всю жизнь!», — отметил Нестеров.

Член совета Министерства просвещения России отдельно искренне поздравил выпускников Московского Суворовского военного училища с окончанием учёбы и пожелал всем счастья, здоровья, благополучия, твёрдости духа и успехов на новом, не менее интересном жизненном пути.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
России предложили стать наблюдателем в ОПЕК
Дата23.06.2018, 17:52
России предложили стать наблюдателем в ОПЕК
Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» прошел на полигоне Песочное
Дата24.06.2018, 03:55
Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» прошел на полигоне Песочное
Разгром Туниса и победа Германии на последних минутах: итоги 23 июня на ЧМ-2018
Дата23.06.2018, 23:19
Разгром Туниса и победа Германии на последних минутах: итоги 23 июня на ЧМ-2018
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
Дата22.06.2018, 14:16
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
Притяжение памяти: как святой иконописный образ помогает вернуть из небытия имена и события далеких лет войны
Дата23.06.2018, 07:33
Притяжение памяти: как святой иконописный образ помогает вернуть из небытия имена и события далеких лет войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:02 В стране и мире
ВСУ прячут запрещенные танки среди жилых домов – ДНР
04:02 В стране и мире
Видео
«Апокалиптический» ураган оставил тысячи жителей Барнаула без света
01:56 В стране и мире
Саудовские женщины впервые в истории сели за руль автомобилей
23:49 В стране и мире
Лукашенко не исключил вхождение Белоруссии в состав другого государства
22:23 В стране и мире
Журналистов Bloomberg пригласили посетить Крым
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Названа полезная для сердца доза кофе
Названа полезная для сердца доза кофе
Ожесточенная схватка стада бегемотов и акулы попала на видео
Ожесточенная схватка стада бегемотов и акулы попала на видео
Космонавт Артемьев снял на видео пролетающий мимо МКС спутник Видео
Космонавт Артемьев снял на видео пролетающий мимо МКС спутник
Google научился предсказывать дату смерти
Google научился предсказывать дату смерти
Обороны больше нет: попытка украинских военных зарядить танк закончилась провалом Видео
Обороны больше нет: попытка украинских военных зарядить танк закончилась провалом
Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ-2018 из-за запрета жены
Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ-2018 из-за запрета жены
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.