Член совета Министерства просвещения России по кадетскому образованию поздравил суворовцев с окончанием учебы

Член совета Министерства просвещения России по кадетскому образованию, председатель общественной организации «Московские суворовцы», помощник председателя Международного союза общественных объединений «Международная Ассоциация “Кадетское Братство”» Дмитрий Владимирович Нестеров поздравил выпускников Суворовского военного училища с окончанием учебы.

«Сегодня произошло очень важное и знаменательное событие в жизни этих ребят — выпускной. Само звание - выпускник Суворовского военного училища обязывает ко многому. Но, главное, ребята вырастут настоящими патриотами своей Родины, готовыми, если понадобится, с оружием в руках отстаивать её интересы или добросовестно трудиться на гражданском поприще», — заявил он.

Нестеров рассказал, как окончил Московское Суворовское военное училище в 1983 году. Он учился в 1 взводе 6 роты. Как рассказал Нестеров, ее возглавлял требовательный, но всегда справедливый подполковник Владимир Дмитриевич Бочковский. Первым взводом командовал интеллигентный и всегда одетый с «иголочки» майор Александр Александрович Стародубцев. Нестеров отметил, что он прививал курсантам настоящую офицерскую культуру. Обязанности помощника командира взвода выполнял спокойный и остроумный прапорщик Виктор Васильевич Кукушкин. Как подчеркнул член совета Министерства просвещения, курсанты относились к своим офицерам с благоговением и восхищением, они всегда были непререкаемым авторитетом.

«С благодарностью вспоминаю и наших любимых преподавателей, которые по разным причинам уже не работают в училище. Замечательный и образованнейший учитель физики Александр Владимирович Ржанов во время зачетов и экзаменов включал для нас классическую музыку. И это стимулировало. Благодаря преподавателю русского языка и литературы Альбины Константиновны Копыловой мы погружались в бесконечно прекрасный и неповторимый мир русской литературы. Старшим преподавателем математики у нас был эрудированный Валерий Мирзаевич Алимов. Его трудовая деятельность не раз отмечалась государством. За высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся ему присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Химию преподавала чуткая Юлия Васильевна Бессуднова, а Александр Денисович Васильцов учил правильно бегать, плавать и подтягиваться», — рассказал Нестеров.

Как он отметил, обучение проходило в течение двух лет, а не семи, как сейчас. Учиться по его словам было тяжело, но интересно, потому что помимо учебы организовывали различные культурные походы. Нестеров поделился, что в то время посетил очень много театров. Проходили и концерты, и смотры художественной самодеятельности и дискотеки, походы в кино.

«Как и всякие подростки, мы хулиганили, влюблялись в девчонок и бегали в самоволку. И, конечно же, получали заслуженное наказание — наряд вне очереди. У нас тогда так было заведено. Нас держали в «ежовых рукавицах». Мы сами мыли полы, чистили картошку, подметали плац, расчищали сугробы, стирали свое белье. Это очень сильно дисциплинирует, скажу вам с уверенностью. На мой взгляд, сейчас суворовцам как раз этого и не хватает. Им предоставлено слишком много свободы, они ограждены от всех хозяйственных и бытовых забот. Считаю, что это неправильно. Настоящий мужик должен уметь всё делать сам и не боятся никаких работ», — заявил Нестеров.

Также он рассказал, что после Суворовского поступил в Киевское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1987 году. После чего проходил воинскую службу на командных должностях в разведывательных и общевойсковых частях Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации. И уже уволившись в запас, Нестеров окончил академию государственной службы при Президенте РФ.

Как он подчеркнул, судьбы его однокашников сложились по-разному, но даже спустя годы всех объединяет верность офицерскому долгу перед Родиной, суворовское братство, дружба и взаимовыручка.

«Прекрасно понимаю, что чувствуют сегодняшние выпускники и немного завидую им. У меня до сих пор от воспоминаний «мурашки по коже». В день вручения ты еще до конца не понимаешь, что происходит. Постоянно волнуешься и не находишь себе места. Вот объявили построение перед торжественной церемонией, ты шутишь с товарищами и по команде застываешь в строю. Услышав свою фамилию, чеканишь шаг, представляешься и получаешь заветный аттестат. Радость и гордость переполняют тебя, но ты в полной мере не можешь поверить в происходящее. И лишь потом осознаёшь, ты окончил самое лучшее учебное заведение — Московское Суворовское военное училище. И это, без преувеличения, повод для гордости на всю жизнь!», — отметил Нестеров.

Член совета Министерства просвещения России отдельно искренне поздравил выпускников Московского Суворовского военного училища с окончанием учёбы и пожелал всем счастья, здоровья, благополучия, твёрдости духа и успехов на новом, не менее интересном жизненном пути.