В Ставропольском президентском кадетском училище прошел выпускной

Торжественное мероприятие, посвященное третьему выпуску кадетов, которые окончили 11 классов, прошло в Ставропольском президентском кадетском училище.

В ходе торжественной церемонии, которая прошла на плацу училища, перед строем были вручены аттестаты и нагрудные знаки об окончании Ставропольского президентского кадетского училища.

На мероприятие были приглашены родные и близкие кадет, их наставники и преподаватели, а также почетные гости Ставропольского президентского кадетского училища, представители администрации Ставропольского края, города Ставрополя и руководители вузов России.

Гости поздравили президентских воспитанников с окончанием семилетнего обучения и пожелали никогда не забывать кадетских лет.

В день выпуска из стен Ставропольского президентского кадетского училища выпустились более 110 кадетов, в том числе 17 кадетам были вручены аттестаты с отличием, медали «За особые успехи в учении» и Благодарственные письма начальника училища за отличную учебу.

Кроме того, лучших кадетов в различных сферах учебы, в том числе в спорте, творчестве, командовании и в личных достижениях наградили дипломами и ценными подарками. Так среди выпускников были призеры олимпиад разного уровня, кадеты, получившие свидетельства об окончании заочной физико-математической школы Московского физико-технического института и кадетской физико-математической школы, а также имеющие Золотой значок ГТО и обладающие прочными знаниями по английскому языку, разряд по парашютному спорту, по армейскому рукопашному бою и имеющие другие достижения.

В завершении мероприятия, согласно традиции, выпускники простились со знаменем училища.

Всего с 2016 года более 300 кадетов выпустилось из Ставропольского президентского кадетского училища, в том числе более 30 с отличием.