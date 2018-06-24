Вальс и первая любовь: в Вольском институте материального обеспечения прошел выпускной

На выпускной защитницам отечества разрешили сменить сапоги на белые туфельки. Светлана Макаева получила красный диплом и теперь по распределению будет служить начальником продовольственной и вещевой службы.

«Это самое яркое что было в моей жизни эти пять лет. Я запомню это на всю жизнь и пронесу в душе. В курсантские годы я взрослела сюда приехала девчонкой, а стала настоящим офицером службы МТО», - рассказала она.

Пять лет девушки провели «в полете» за двумя звездами на погонах и нашли здесь не только знания, но и любовь, например, как супруги Виктория и Артур Щербаковы.

«Эти пять лет очень трудные в жизни, и мы гордимся, что дошли до конца. Хотим приумножать офицерскую славу России», - рассказал выпускник Вольского института материального обеспечения Артур Щербаков.

В распоряжении вуза огромный учебный полигон «Красное поле». Здесь курсанты учатся разбивать полевые кухни и бани, оказывать медпомощь, стирать белье, кормить и стричь солдат, заправлять топливом боевые самолеты.

Кроме того, здесь курсантов учат прокладывать трубопроводы в полевых условиях. Один батальон может обеспечить подачу топлива на расстояние до 150 км. Для этого необходимо соединить 26 тысяч труб. Чтобы это сделать, необходим навык – задвижка весит 76 килограммов, а самая легкая часть – 9 килограммов.

В этот раз Военный институт выпускает 500 офицеров тылового обеспечения – для сухопутных войск, авиации и флота, а также 40 специалистов для армий иностранных государств. Кроме того, 40 выпускников стали Героями Советского Союза и России. В их числе заместитель Министра обороны Дмитрий Булгаков.

«Эмоции только положительные. Сорок с лишним лет назад я стоял на этом плаце и жил в этой казарме. Выпуск – это самое святое, что остается в памяти каждого офицера», - отметил он.

Новое пополнение офицеров войск материально-технического обеспечения завершает выпускной торжественным балом и клянется следовать своему девизу «Никто лучше нас!».