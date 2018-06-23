В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошла торжественная церемония выпуска офицеров

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого прошла торжественная церемония, посвященная 186-му выпуску офицеров. В мероприятии принял участие командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В этом году академия выпускает более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Около 30% выпускников окончили академию с отличием», - сообщил Каракаев.

Кроме этого, в академии завершили обучение в адъюнктуре более 20 офицеров по 12 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. За свою историю старейшее учебное заведение страны подготовило более 55 тысяч офицеров. Академия выпустила 193 кавалера ордена Святого Георгия, 128 героев Советского Союза. В списки ее личного состава навечно зачислен первый командир батареи легендарных «Катюш» Герой Российской Федерации капитан Иван Флеров.

Академия - многоуровневое командно-политехническое учебное заведение, крупный научно-исследовательский центр в области военных и технических наук. Она готовит офицерские кадры не только для РВСН, 12-го Главного управления Министерства обороны РФ, но и для других видов и родов войск, почти всех силовых структур.

В Серпуховском филиале академии в торжественной остановке более 700 офицеров и 120 прапорщиков получили нагрудные знаки об окончании военного учебного заведения.

Четырнадцать золотых медалей и 54 диплома с отличием вручили заместитель командующего РВСН по работе с личным составом генерал-майор Андрей Филатов и почетные гости филиала академии.