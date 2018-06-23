Военнослужащие отряда спецназначения ВДВ вернулись в Россию из Сирии

Военнослужащие отдельного медицинского отряда специального назначения Воздушно-десантных войск вернулись домой после успешного выполнения задач по оказанию медицинской помощи населению Сирийской Арабской Республики.

В течение трех месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы, оказывали помощь мирному населению.

В составе отряда врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда.

За время служебной командировки ими была оказана медицинская помощь более двум тысячам человекам из числа мирного населения, среди которых 277 детей, и проведено более 130 хирургических операций.

Российских военных медиков торжественно встречали под звуки оркестра, с букетами цветов от командования соединения ВДВ, представителей местной администрации, их родных и близких.

Военнослужащие отдельного медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам.