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Военнослужащие отряда спецназначения ВДВ вернулись в Россию из Сирии

Анастасия Евдокимова
15:44 23.06.2018
За время служебной командировки военными медиками была оказана медицинская помощь более двум тысячам человекам из числа мирного населения, среди которых 277 детей, и проведено более 130 хирургических операций.
Военнослужащие отряда спецназначения ВДВ вернулись в Россию из Сирии

Военнослужащие отдельного медицинского отряда специального назначения Воздушно-десантных войск вернулись домой после успешного выполнения задач по оказанию медицинской помощи населению Сирийской Арабской Республики.

В течение трех месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы, оказывали помощь мирному населению.

В составе отряда врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда.

За время служебной командировки ими была оказана медицинская помощь более двум тысячам человекам из числа мирного населения, среди которых 277 детей, и проведено более 130 хирургических операций.

Российских военных медиков торжественно встречали под звуки оркестра, с букетами цветов от командования соединения ВДВ, представителей местной администрации, их родных и близких.

Военнослужащие отдельного медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам.

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