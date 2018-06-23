Вальс и лепестки роз: в Москве состоялся выпускной у воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны

Сегодня на Соборной площади Кремля выпускаются учащиеся трех довузовских учебных заведений Минобороны РФ: Московского суворовского училища, Военно-музыкального училища имени Халилова и Пансиона Министерства обороны.

В торжественной церемонии принял участие заместитель министра обороны Николай Панков. Он поздравил всех выпускников и выразил надежду, что благодаря полученному опыту ребята справятся с любой задачей.

После поздравительной речи началось вручение дипломов. Николай Панков поздравил некоторых выпускников лично.

В этом году выпустилось 220 юношей и девушек. Многие получили аттестаты особого образца, стали золотыми медалистами, закончили обучение с отличием.

После обучения каждый сам решает, куда будет поступать. Это может быть и гражданский вуз, и военный.

Закончилось все на торжественной ноте. Молодежь закружилась в вальсе, исполнили музыкальные номера, и по традиции юноши подбросили в воздух монеты, а девушки - лепестки роз.