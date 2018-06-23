Огненно-штурмовая полоса, водные препятствия и канатные переправы: в Костромской области проходят соревнования специалистов РХБЗ «Безопасная среда»

В Костромской области проходят соревнования среди специалистов РХБЗ «Безопасная среда». В финал попали лучшие со всех военных округов.

13 команд, 26 расчетов: каждый из них прошел многоступенчатый отбор из более чем 700 лучших экипажей.

Команды должны трижды за всю дистанцию преодолеть водную преграду на БТРе. Ширина озера – 30 метров, средняя глубина примерно три метра. И лишь на самом последнем круге экипаж должен покинуть боевую машину и попасть на другой берег с помощью канатной переправы.

Последний этап: 800 метров огненно-штурмовой полосы экипажи должны преодолеть бегом, да еще и в противогазах. Именно здесь отдаются последние силы, идет борьба за каждые доли секунды.

Каждый новый конкурс – это новые испытания. Меняются не только полигоны и этапы, но и главное – техника, и требования к бойцам.

Впервые, в качестве эксперимента, правда вне основного конкурса, на дистанцию выходит команда полностью состоящая из девушек-курсантов Академии РХБ-защиты. Они абсолютно точно знают, как оставаться самыми красивыми даже после полосы препятствий и противогаза.

Решающим этапом для тех, кто будет представлять страну на Международных Армейских Играх-2018 станет эстафета.