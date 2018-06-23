Замглавы минобороны поздравил выпускников артинститута Пензы

Пензенском артиллерийском инженерном институте состоялся выпускной. Поздравить дипломированных специалистов с окончанием учебы приехал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Он вручил выпускникам дипломы и медали. Для вчерашних курсантов это самый торжественный момент в жизни.

Булгаков отметил, что без артиллерии и МТО не может существовать армия.

«Эти специалисты очень ценны для вооруженных сил, они востребованы были есть и будут. Сегодня их ждут в войсках», - заявил заместитель министра обороны.

Выпускники Пензенского артиллеристского инженерного института окончили вуз в погонах лейтенантов и прапорщиков. У 11 человек золотые медали, у 28 - дипломы с отличием.

Нынешние выпускники это те, кто научились грамотно эксплуатировать и чинить военную технику, руководить арт-огнем. Антон Калач - артиллерист в 4м поколении. За время учебы победил в международной олимпиаде по математике и окончил вуз с золотой медалью.

В этот раз из ПАИИ выпустились военные инженеры из 9 иностранных государств. Некоторые из них считают, что Россия-лучшая страна. Сейчас выпускники 2018 года готовятся пополнить ряды вооруженных сил.