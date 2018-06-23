Пыль, вода и эстафета: всеармейский конкурс «Рембат» определил представителя России на АрМИ-2018

Сборная команда ВДВ, дебютировавшая на всеармейском конкурсе «Рембат», представит Россию на Армейских международных играх-2018.

Лидер определился только на последнем этапе соревнований — смешанной 4-километровой эстафете на тяжелых спецмашинах по бездорожью. Участники должны были выполнить задания по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники, в том числе танков Т-72.

В состязаниях приняли участие более 150 военнослужащих, были задействованы мастерские техобслуживания «МТО-УБ1», ремонтно-эвакуационные машины «РЭМ-КЛ», бронированные машины «БРЭМ-1». Второе место заняла команда Центрального военного округа, третье — Восточный военный округ.