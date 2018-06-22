Противолодочные Ту-142 ищут субмарины «врага»: кадры конкурса «Морской Ас-2018»

Под Ейском прошли состязания экипажей авиации ВМФ «Морской Ас-2018». Лучшие летчики всех флотов показывают мастерство в выполнении самых разных задач - от преодоления системы ПВО противника до высадки десанта и спасения терпящих бедствие.

Также в рамках конкурса спасатели морской авиации на вертолетах Ка-27 отработали спасение пострадавших на воде. По легенде учений, над Азовским морем терпит крушение транспортный Ан-26, но его экипаж успевает выпрыгнуть с парашютом.

В конкурсе принимали участие задействованы вертолеты Ка-29, а также подразделения ПВО.

Окончательную оценку уровня подготовки экипажей авиации Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов после анализа всех данных поставит строгое жюри главного штаба ВМФ.