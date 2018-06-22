Танковые подразделения ВДВ примут участие в учениях «Славянское братство»

Танковые подразделения ВДВ, недавно созданные в составе Воздушно-десантных войск, впервые примут участие в российско-сербско-белорусских учениях «Славянское братство», сообщает руководящий маневрами замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенант Александр Вязников.

«В ходе учений будут принимать участие... также танковые подразделения, которые недавно вошли у нас в состав ВДВ», - сказал Вязников.

В маневрах будут задействованы четыре боевые машины десанта БМД-4М. Учения пройдут на полигоне Раевский в Краснодарском крае с 18 по 28 июня.