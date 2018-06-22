Разведчики ЦВО взяли «пленного» с секретными документами
По легенде учений разведгруппа действовала в тылу условного противника.
Разведчики Центрального военного округа отработали захват пленного с секретными документами во вражеском тылу.
Это стало одной из главной задач, поставленных перед разведподразделениями на масштабных учениях, которые развернулись на полигонах ЦВО.
В ходе учений военным также пришлось совершить 15-километровый марш-бросок, устраивать засады, маскироваться и расставлять наблюдательные посты.
В общей сложности в маневрах приняло участие полторы тысячи человек.