Разведчики ЦВО взяли «пленного» с секретными документами

Разведчики Центрального военного округа отработали захват пленного с секретными документами во вражеском тылу.

Это стало одной из главной задач, поставленных перед разведподразделениями на масштабных учениях, которые развернулись на полигонах ЦВО.

В ходе учений военным также пришлось совершить 15-километровый марш-бросок, устраивать засады, маскироваться и расставлять наблюдательные посты.

В общей сложности в маневрах приняло участие полторы тысячи человек.