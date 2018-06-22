Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Выпускники кадетских училищ ЮВО получат аттестаты зрелости

Алексей Савелов
16:25 22.06.2018
Всего из Ставропольского и Краснодарского президентских кадетских училищ в этом году выпускается более 200 воспитанников.
Выпускники кадетских училищ ЮВО получат аттестаты зрелости

23 июня состоится торжественное вручение аттестатов зрелости выпускникам девятых и одиннадцатых классов Ставропольского и Краснодарского президентских кадетских училищ. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На мероприятии воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища посадят дерево на «Аллее выпускников». В Ставропольском ПКУ лучших выпускников наградят дипломами и ценными подарками.

Первый выпуск воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища состоялся в 2016 г, а Краснодарского - в 2017 г.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Популярные каналы на YouTube станут платными
Дата22.06.2018, 18:54
Популярные каналы на YouTube станут платными
Юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Дата22.06.2018, 07:45
Юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Сборная Бразилии одержала победу над Коста-Рикой в матче ЧМ-2018
Дата22.06.2018, 16:54
Сборная Бразилии одержала победу над Коста-Рикой в матче ЧМ-2018
Прямое попадание: в Рязани завершился всеармейский этап конкурса «Авиадартс»
Дата04.06.2018, 11:55
Прямое попадание: в Рязани завершился всеармейский этап конкурса «Авиадартс»
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
Дата22.06.2018, 14:16
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
Подвиг Газдановых: как погибли семеро братьев - героев Великой Отечественной войны
Дата22.06.2018, 12:49
Подвиг Газдановых: как погибли семеро братьев - героев Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.