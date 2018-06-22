Выпускники кадетских училищ ЮВО получат аттестаты зрелости

23 июня состоится торжественное вручение аттестатов зрелости выпускникам девятых и одиннадцатых классов Ставропольского и Краснодарского президентских кадетских училищ. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На мероприятии воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища посадят дерево на «Аллее выпускников». В Ставропольском ПКУ лучших выпускников наградят дипломами и ценными подарками.

Первый выпуск воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища состоялся в 2016 г, а Краснодарского - в 2017 г.