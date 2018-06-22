Страшнее, чем волчий вой: 77 лет со дня первого залпа легендарной «Катюши»

Днем рождения первой советской системы залпового огня, реактивного миномета БМ-13, получившего в годы Великой Отечественной войны ласковое название «Катюша», считается 21 июня 1941 года. Именно в этот день после показательных стрельб и заводских испытаний было принято решение о принятии на вооружение и срочном развертывании серийного производства пусковой установки и снарядов.

Работы над созданием реактивной установки залпового огня, которая изначально именовалась минометом, начались в феврале 1938 года в Реактивном институте НИИ-3. Уже в августе того же года инженер Иван Гвай представил проект автономного полевого комплекса, включавшего механизированную установку с пусковыми устройствами и системой прицеливания, смонтированную на грузовике ЗИС-5, и комплект реактивных снарядов с химическими или осколочно-фугасными боеголовками. Установка получила обозначение «Боевая машина 13» (БМ-13). Ее конструкция допускала передвижение машины в заряженном состоянии со скоростью до 40 км/ч. Установка разворачивалась на огневой позиции в течение нескольких минут. Это позволяло наносить внезапные ударов по противнику.

Уже к осени 1941 года в Красной Армии имелось 45 дивизионов БМ-13. Вскоре началось формирование полков реактивной артиллерии, получивших официальное название «Гвардейских минометных полков артиллерии резерва Верховного Главнокомандования». Они состояли из трех дивизионов БМ-13, которые насчитывали 36 машин с общим суммарным залпом в 576 ракет. Залп «Катюши» уничтожал живую силу и боевую технику противника на площади свыше 100 гектаров.

«Волчий вой нагонял на нас тоску и дурные предчувствия. Но даже он был лучше, чем завывание «органа Сталина». Так мы прозвали секретное оружие русских, которое они сами называли «Катюшами». Невероятный грохот взрывов, языки пламени — все это ужасно пугало наших бойцов. Когда нас обстреливали «Катюши», у нас горела техника, гибли люди», - вспоминал один из выживших в войне солдат вермахта.

Легендарные «Катюши» сыграли неоценимую роль в решающих битвах по разгрому фашистской Германии и ее сателлитов, успешно применялись во всех видах боевых действий, участвовали во всех крупных наступательных и оборонительных операциях. Всего за годы войны было изготовлено около 11000 боевых машин, а также более 12 миллионов реактивных снарядов М13 и М-31 к ним.

После войны установка продолжила модернизироваться и устанавливалась на ЗИЛ-151, ЗИЛ-157, а также Урал 4320 под обозначением БМ-21 или небезызвестный «Град».