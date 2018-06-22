Специалисты РХБЗ обнаружили десятки тонн отравляющих веществ в лабораториях боевиков в Сирии

Специалисты российских войск радиационной, биологической и химической защиты обнаружили в лабораториях сирийских боевиков более 40 тонн отравляющих веществ, которые они использовали для создания химоружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

«Власти Сирии не раз требовали от ОЗХО направить специалистов на места их обнаружения. Но они либо отвечали отказом, объясняя это отстутствием безопасных условий, либо оправдывали находки, как это было с 40 тоннами хлора, предназначенными для обеззараживания бассейнов», - сказал Кириллов.

Он также отметил, что несколько раз был в Сирии, однако не видел там такого количества бассейнов.

Кириллов подчеркнул, что в ряде лабораторий боевиков были обнаружены отдельные части оборудования и реактивы, изготовленные в странах Евросоюза и Северной Америки.

В Минобороны РФ сообщили, что «практически уверены в выходе очередного антисирийского доклада».

Ранее Кириллов заявил, что ОЗХО ведет расследование в САР с оглядкой на США и их союзников.