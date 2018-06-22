Процедура отбора биомедицинских проб в «деле Скрипалей» была нарушена - Минобороны РФ

Процедура отбора биомедицинских проб была нарушена как в случае расследований в Сирии, так и в «деле Скрипалей». Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Следует отметить, что в очередной раз была нарушена процедура отбора биомедицинских проб (в случае расследований в САР - ред.), как и в так называемом “Деле Скрипалей” ОЗХО, где забор проб крови проводился персоналом больницы под прямым наблюдением медицинского эксперта группы с использованием оборудования ОЗХО», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к происшествию причастна Россия, которая якобы производит вещество «Новичок». Москва категорически отвергает все обвинения.