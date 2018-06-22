«Русские Витязи» выступят на авиафестивале в Перми

Пилотажная группа ВКС России «Русские Витязи» выступит на IX ежегодном фестивале «Крылья Пармы» в Перми. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Пилоты на Су-30СМ выполнят в пермском небе синхронные бочки, двойной боевой разворот, полупереворот, косую петлю, выстроятся ромбом и продемонстрируют другие фигуры высшего пилотажа», - говорится в сообщении.

Выступление пилотажной группы состоится в субботу, 23 июня.

Помимо этого, с летной программой выступит группа «Серебряные крылья» на спортивных самолетах RV-7 Cetus, а также состоятся пролеты легкого учебного самолета Wilga-35 и планера «Бланик».

На земле гости и участники фестиваля смогут осмотреть современные модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, поступившие в авиаподразделения ЦВО. С ними можно будет не только сфотографироваться, но и посидеть в кабине.