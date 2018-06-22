Масштабные учения разведчиков начались в России

Масштабные учения разведчиков идут на полигонах Поволжья, Урала и Сибири. Одна из главных задач, поставленных перед разведподразделениями, - захват языка. Для этого разведчикам необходимо перейти условную линию фронта, совершить 15-километровый марш-бросок и оторваться от преследования.

Это задание подразделения войсковой разведки выполняют с учетом опыта, полученного в ходе военной операции в Сирии.

Также разведчики оттачивали приемы маскировки в лесистой местности, учились уничтожать пункты связи, устраивать засады и грамотно расставлять наблюдательные посты.

Особое внимание уделялось тренировке зрительной памяти и созданию схем военных объектов. В общей сложности в маневрах приняло участие полторы тысячи человек.