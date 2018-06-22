Юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

«Двадцать второго июня ровно в четыре часа…» - фраза из песни, от которой трудно сдерживать слезы. Сегодня, в День памяти и скорби, слезы не скрывали и те, кто пришли рано утром к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, в Александровский сад.

Этой традиции уже больше четверти века. Колонна людей растянулась на многие десятки метров.

Всероссийская вахта памяти начинается ровно в четыре утра по московскому времени - с записи обращения диктора Левитана. Наступает минута молчания.

Первыми к Вечному огню вышли юнармейцы. В мероприятии, помимо россиян, приняли участие и граждане других стран.

«Мы знаем, что Россия воевала с фашистской Германией. И что вы заплатили за это большой кровью. Потери России превысили потери любой другой страны мира», - рассказал корреспонденту «Звезды» один из иностранцев.

Наиболее известные песни военных лет - так называемый «Реквием памяти» - одновременно звучат в Санкт-Петербурге и Москве, в Брестской крепости и Смоленской области. Таким образом в России и Белоруссии поминают музыкантов Государственного духового оркестра СССР, в октябре 1941-го попавших в огненный котел под Вязьмой.

Почти 27 миллионов погибших за 1 418 войны. В память о них по всей России ставят свечи. По одной за каждый лист календаря. На Крымской набережной право зажечь первые из них доверяют ветерану ВОВ и пятилетнему мальчику Степе, правнуку маршала Конева.

Один из негласных символов акции «Свеча памяти» - красная гвоздика. В объявленный в России Год волонтера эти цветы раздают всем желающим в обмен на реальную помощь любому из ветеранов.