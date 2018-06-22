В небе над Хабаровским краем развернулся воздушный бой «Аллигаторов»

Масштабный воздушный бой развернулся в небе над Хабаровским краем. Пилотам ударных Ка-52 «Аллигатор» необходимо прикрыть транспортные вертолеты, пока те эвакуируют раненых и доставляют вооружение пехоте.

Звено «Аллигаторов» выходит на цель и наносит удар по условному противнику.

Несмотря на огромные габариты и тяжелое вооружение, пилоты вертолетов выполняют сложнейшие маневры. Они способны зависнуть в воздухе для атаки наземных сил противника ракетами или на большой скорости пройти всего в нескольких метрах от земли, нанося удар из авиационной пушки.