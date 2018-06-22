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Минобороны РФ опубликовало уникальные исторические подтверждения боевых подвигов советских солдат

Егор Левин
05:00 22.06.2018
Посетители официального сайта российского военного ведомства смогут увидеть редчайшие документальные источники, рассказывающие о героизме красноармейцев в первых сражениях Великой Отечественной войны.
Минобороны РФ опубликовало уникальные исторические подтверждения боевых подвигов советских солдат
Фото: Сергей Косырев / РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало документальные подтверждения событий Великой Отечественной войны. Они повествуют о подвиге воинов Красной Армии в первых ее боях и сражениях, силе духа советского народа в минуты испытания и служат воспитанию молодого поколения.

В День памяти и скорби официальный сайт военного ведомства разместил уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия –– Великой Отечественной.

Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны совместно с Центральным архивом Минобороны России была проведена масштабная работа по изысканию и оцифровке уникальных, ранее не публиковавшихся документов, рассказывающих о первых боях Красной Армии с войсками Гитлера, вторгшимися на территорию СССР.

Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии.

Интерес всех увлеченных историей родной страны и Великой Отечественной войны, всех, кто привык доверять документальным первоисточникам, вызовет впервые опубликованная на сайте Минобороны России копия Директивы Народного Комиссара Обороны СССР № 1 от 22 июня 1941 года, подписанная Жуковым и Тимошенко и переданная в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армий.

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Особого внимания заслуживает рассекреченная копия рукописного Боевого приказа Народного Комиссара Обороны №2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленном начальником Генштаба РККА Г. Жуковым спустя три часа после начала войны – в 7:15 утра. Примечательно, что приказ предписывает войскам Красной Армии «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу», а бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск «на глубину германской территории до 100-150 километров». При этом было указано, что «на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать». На обороте последнего листа этого документа стоит приписка Г. Жукова: «Т. Ватутину. Румынию бомбить».

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За рукописными строками этого уникального документа – по сути, первого боевого распоряжения Наркомата Обороны – читается колоссальное напряжение и трагизм первых часов разразившейся войны.

Также в проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса», где, кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск, обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны.

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Летопись воинского подвига – боевые приказы по 55-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 4-й армии Киевского особого военного округа и одной из первых приняла на себя удар войск гитлеровской Германии.

Знакомясь с рассекреченными документами, можно узнать, как в одном из первых боев батарея под командованием старшего лейтенанта Борисова прямой наводкой уничтожила 6 танков врага.

Взвод младшего лейтенанта Брыкля также поджег 6 танков, а когда орудия взвода были выведены из строя, офицер повел огонь из обнаруженного недалеко орудия, оставшегося без расчета, и уничтожил еще 4 танка. После того, как закончились снаряды, младший лейтенант поставил станковый пулемет на тягач и вместе с его водителем продолжил вести бой до последнего патрона.

Опубликованные донесения начальников политотделов 42-й и 6-й стрелковых дивизий, принявших удар немецко-фашистских войск на западном направлении, расскажут о ходе боев в районе Бреста и за ставшую легендой Брестскую крепость.

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Отборная дивизия, состоящая из наиболее храбрых солдат – именно такую оценку дало 99-й стрелковой дивизии, прикрывавшей Перемышль, немецкое командование по итогам первых дней боев за город. Офицерам вермахта было рекомендовано в дальнейшем избегать столкновений с дивизией.

Вот лишь несколько фрагментов из боевых приказов и донесений, касающихся стойкости и доблести ее солдат.

«22 июня дивизия находилась в городе Перемышль, где приняла первый удар бронированных масс немецко-фашистских войск. В результате вероломного нападения город оказался захвачен гитлеровцами, но 23 июня части дивизии совместно с другими подразделениями отбили правобережную советскую часть города и восстановили границу».

О подвигах красноармейцев и командиров этого соединения в первые дни войны рассказывают рассекреченные наградные документы.

«22 июня красноармеец Балакарь Е.М. находился в карауле по охране точек города. В момент нападения он не растерялся, занял дот, установил станковый пулемет и в течение полутора суток огнем пулемета отражал противника и не допустил его переправы через р. Сан».

«За несколько первых дней боев город трижды переходил из рук в руки. Все это время противник вводил в бой резервы, настойчиво пытаясь захватить инициативу в свои руки. Командование дивизии приняло решение не допустить прорыва противника, продолжая удерживать госграницу. Именно благодаря профессионализму командования и непосредственно командира полковника Дементьева Н.И., части дивизии смогли не только противостоять массированному натиску врага, но и обратить его в бегство».

Среди опубликованных документов – десятки наградных листов на красноармейцев и командиров, отличившихся в тех первых кровопролитных боях. В их числе – и описания подвигов летчиков-истребителей 158-го истребительного авиаполка Ленинградского военного округа младших лейтенантов Петра Харитонова и Степана Здоровцева, совершивших 26 июня 1941 года первые тараны фашистских бомбардировщиков в небе над городом Остров. За эти воздушные бои отважные летчики Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 8 июля 1941 года были удостоены высокого звания Героев Советского Союза.

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Из опубликованного Приказа Министра обороны СССР от 30 апреля 1965 года Герой Советского Союза младший лейтенант Здоровцев С.И. навечно зачислен в списки 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка.

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Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, помогает избавиться от фальсификации истории и документально опровергает многие мифы.

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