Канонада «огневого оркестра»: «Грады» и «Гвоздики» поразили условного противника на учениях в Дагестане

В предгорьях Дагестана работает артиллерия 58-ой общевойсковой армии Южного военного округа. На позиции вышли реактивные системы залпового огня «Град-М», самоходные гаубицы «Гвоздика» и минометные батареи. Боевые стрельбы сочетаются с проведением разведки и оперативной сменой позиции.

«Град» поднял в горах Дагестана гигантское облако дыма. От таких «осадков» не удалось скрыться условному противнику.

Волны горного эха сотрясают воздух и землю – канонаду «огневого оркестра» дополняют «Гвоздики». Дивизион самоходных артустановок рисует на горном пейзаже картину жестокого боя.

«Врагу» не удалось отсидеться за высокими хребтами – на голову «противника» по навесной траектории осыпались боеприпасами батареи минометчиков. Мотострелки устремились вперед на «зачистку» к выжженной земле.

На этих учениях артиллеристы отработали новую тактику совместно с расчетами беспилотников и подразделениями радиоэлектронной разведки. Благодаря этому значительно повышается точность ударов в гористой местности.