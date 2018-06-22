В Вооруженных Силах России прошло 5822 практических занятия по боевой подготовке

За неделю в Вооруженных Силах РФ прошло 5822 практических занятия по боевой подготовке. 107 полигонов было задействовано в ходе их проведения. 1006 из общего количества занятий были посвящены отработке вождения техники, и 50% из них проводились в ночное время. Загруженность объектов учебно-материальной базы составила 77%.

Авиация выполнила 198 летных смен на 68 аэродромах. Военнослужащие выполнили за неделю 7,9 тысяч прыжков с парашютом. В ходе проведения подготовки флота за неделю в море побывало 9 подводных лодок, 57 надводных кораблей и 6 судов обеспечения.