Вертолет «Ансат» пройдет испытания в высокогорье

Специалисты Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» проведут испытания вертолета «Ансат» в условиях высокогорья. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

По итогам испытаний планируется подтвердить возможность эксплуатации вертолета в горной местности на высотах до 2,5 тысячи метров. Пока вертолет поднимается на высоту до 1000 метров. Испытания будут проводиться в районе плато Бермамыт (Карачаево-Черкесия).

«Ансат» - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на КВЗ. Устройство воздушного судна позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вертолет с возможностью транспортировки до семи человек.