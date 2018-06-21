Мотострелки освоили тонкости вождения боевых машин и автомобилей на полигоне в Калининградской области

В ходе занятий отрабатывались следующие элементы: подготовка экипажей и машин к движению, действия у машин, одновременное трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции в движении.

Командирами подразделений были отработаны прием и передача сигналов по управлению колонной на месте и в движении, движение по дорогам и колонным путям, действия при налете авиации, а также преодоление зараженных участков местности.

Минометчики на автомобилях «Урал» преодолевали четыре вида препятствий, такие как габаритный коридор, габаритная восьмерка, габаритный дворик и тупиковая эстакада.

Всего в занятиях по вождению боевых машин на полигоне были задействованы более 70 человек личного состава и 30 единиц боевой, специальной и автомобильной техники.