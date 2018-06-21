Начальник Генштаба заявил о необходимости духа инноваций в офицерском корпусе

Офицерскому корпусу необходим дух инноваций, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, поздравляя выпускников Военной академии Генштаба.

«Нам необходим дух инноваций в офицерском корпусе, что позволит еще выше поднять престиж вооруженных сил», - сказал Герасимов, уточнив, что выпускники академии должны выступить локомотивом такой работы.

Начальник Генштаба подчеркнул, что фундаментальные знания, полученные в элитном военно-учебном заведении, открывают перед выпускниками широкие служебные перспективы и позволяют наиболее полно реализовать свой интеллектуальный потенциал в интересах обеспечения безопасности Родины.

По его словам, России нужны грамотные и волевые офицеры, специалисты-профессионалы, которые станут основой современных, мобильных и хорошо оснащенных российских Вооруженных Сил

За 185 лет истории ВАГШ в ее стенах было подготовлено свыше 23 тысяч офицеров, генералов и адмиралов, а также более двух с половиной тысяч представителей армий иностранных государств.