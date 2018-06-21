Российские военные доставили несколько тонн стройматериалов в сирийский Бейт-Сахем

Тонны строительных материалов и километры силовых кабелей доставили российские военные в сирийский Бейт-Сахем. Этот город был последним форпостом террористов на южных подступах к Дамаску.

После освобождения в него начали возвращаться местные жители. Две тысячи человек уже переехали, но столкнулись с серьезными проблемами. Их квартиры разрушили боевики, а в школах и больницах террористы размещали свои командные пункты.

Теперь все это необходимо восстанавливать, поэтому часть материалов местные власти попросили у России.