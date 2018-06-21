Пиротехника и отражение нападения «противника»: антитеррористическое учение состоялось на Камчатке

Антитеррористическое учение состоялось на Камчатке в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота.

Военнослужащие роты охраны центра материально-технического обеспечения ТОФ отработали отражение нападения условных террористов. Они, согласно легенде, проникли на контрольно-пропускной пункт пирсовой зоны соединения подводных сил флота при использовании транспорта, после чего направились к месту стоянки субмарин.

Заблокировав ворота и двери, наряд КПП занял оборону и не допустил прорыва «террористов» на пирсовую территорию. Одновременно по тревоге было поднято дежурное подразделение роты охраны, которое окружило и уничтожило «нападавших».

Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали взаимодействие дежурных служб с подразделением антитеррора, а также поиск в прилегающей к объекту лесистой местности «боевиков», которые осуществляли прикрытие основной группы, и их обезвреживание.

Учение было проведено с использованием пиротехники в условиях, максимально приближенных к реальным.