Как устроен БДК «Иван Грен»: кадры с борта корабля

Новейший российский большой десантный корабль «Иван Грен» вошел в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии «Янтарь» в Калининграде, но уже скоро корабль отправится на Северный флот, где и будет нести службу.

Главное помещение на БДК - танковый трюм. В нем можно разместить 13 танков или 36 бронетранспортеров, а также десант морской пехоты в количестве 300 человек.

Под стать новому кораблю и вооружение - новейший артиллерийский комплекс «Дуэт». Это спаренная установка, состоящая из двух скорострельных автоматических пушек калибра 30-мм. Их скорострельность чудовищна - около двухсот выстрелов в секунду.

Еще одна составляющая боевой мощи БДК «Иван Грен» - два вертолета Ка-29. Благодаря им существенно расширяются его возможности - от доставки грузов до высадки мобильных групп десанта.