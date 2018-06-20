Биркотская крепость лейтенанта Якуты

Биркот - ничем не примечательный кишлак, самая удаленная точка афганской провинции Кунар. Мало кто знает, что в конце 1986 года этот населенный пункт должен был стать столицей нового марионеточного государства Сердце Азии. Специально для этого ЦРУ совместно со спецслужбами Пакистана спланировали крупную военно-политическую акцию: руками моджахедов Гульбеддина Хекматияра захватить кишлак и на территории вокруг него создать постоянный очаг нестабильности в Афганистане. По воле случая пресечь эти действия высшего американского командования пришлось 22-летнему лейтенанту Олегу Якуте.

Из училища в Афган

Белорусский паренек Олег Якута мечтал сразиться с душманами еще со школьной скамьи, для чего и поступил в 1980 году в прославленное Московское высшее общевойсковое командное училище. Сразу же по его окончании, в августе 1985 года, бывший кремлевский курсант прибыл в жаркий и душный Асадабад - столицу провинции Кунар. Там располагался «самый воюющий» 334-й отряд специального назначения ГРУ, в который молодой лейтенант и был распределен. За рекой Кунар - пакистанская граница, город Пешавар, где в 150 учебных лагерях пакистанские, американские и другие советники готовили моджахедов и засылали их горными тропами в Афганистан.

За первые пять месяцев службы в Афганистане лейтенант Якута завоевал авторитет офицера, обладающего завидным хладнокровием и острой смекалкой разведчика. Первая операция - захват и уничтожение склада с оружием и боеприпасами в кишлаке Дудрек. Он умело организовал налет на объект, в ходе которого захватили восемь автоматов, 200 противотанковых мин и большой склад с имуществом и медикаментами. Командование батальона отметило хватку, способности и личную смелость молодого лейтенанта. Неоднократно эти качества спасали жизнь и ему, и его подчиненным, и всему отряду.

Три звезды

Ярким подтверждением тому является операция 3 декабря 1985 года, когда в ходе ожесточенного боя в районе высоты 1.300 группа Якуты оказала помощь группе спецназа, попавшей в засаду моджахедов. Действуя самоотверженно, дерзко и решительно, лейтенант Якута в том бою спас от неминуемой гибели своих товарищей. Смерть буквально висела и над головой молодого лейтенанта. Плотность огня противника была такова, что командир группы Якута за несколько минут боя получил два пулевых ранения в руку и колено. Несмотря на нестерпимую боль и изрядную потерю крови, лейтенант продолжал грамотно руководить боем и отогнал превосходящую по численности группу «духов». Разведчики вынесли с поля боя тела всех погибших товарищей: младших сержантов Матяша Е. В., Файзулина М. И., рядовых Иванова М. И., Козака В. В. и Дворникова В. А. Операция по эвакуации убитых и раненых спецназовцев проходила в тяжелых горных условиях пересеченной местности под огнем преследующего противника. За тот бой лейтенант Якута был представлен командованием к ордену Красной Звезды.

Всего же за 1985 и 1986 годы лейтенант Олег Якута награжден тремя боевыми орденами Красной Звезды. Однако свой главный подвиг он совершит позже. Читать далее...