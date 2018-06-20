В Восточном военном округе под Хабаровском стартовал конкурс «Электронный рубеж». Военнослужащим необходимо отразить атаку условного противника.

По легенде ранены несколько офицеров. Им экстренно оказывают помощь, одновременно обороняя комплекс радиоэлектронной борьбы.

Задача военнослужащих - установить станции РЭБ и заглушить наземные и авиационные системы связи противника. Все это в условиях боя и возможной химической атаки.

Участникам конкурса также нужно преодолеть зараженный участок местности, обработать технику с помощью специальных средств и провести эвакуацию.