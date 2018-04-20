Воспитанники кадетского корпуса СКР приняли присягу
Торжественная церемония прошла в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
В Москве воспитанники Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского приняли присягу.
Торжественная церемония прошла в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941--1945 годов на Поклонной горе.
Юные воспитанники поклялись быть верными кадетскому братству, любить и защищать Отечество, после этого им выдали значки кадетов.
Кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Александра Невского был основан весной 2014 года. Поступить туда могут школьники старших классов. Особое внимание в обучении уделяется строевой подготовке и военным дисциплинам.