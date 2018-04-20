Дозаправка сверхзвуковых МиГ-31 в небе: кадры из воздушного танкера

Дозаправка проходила на скорости 750 километров в час, что требовало от пилотов высокой выдержки и профессионализма.

«Если дозаправка не идет, то надо выполнять полет на запасной аэродром. Как правило, это северные районы нашей страны, где мало аэродромов. Мысль-то давит: где садиться, если не получится? Потому что, когда идем на дальние расстояния, к танкеру подходим на минимальном остатке топлива», - рассказал командир Миг-31 БМ авиаполка ЦВО Евгений Шершаков.

С коллегами из Каннского авиаполка Шершаков установил рекорд беспосадочного перелета для МиГ-31. Благодаря трем воздушным дозаправкам летчики находились в воздухе 7 часов и 4 минуты.

Дозаправка проходила на высоте пяти тысяч метров. Помимо истребителей-перехватчиков двух авиаполков, ее провели бомбардировщики Су-24 с Южного Урала.