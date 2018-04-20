Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым ситуацию в Сирии

В ходе встречи президент обсуждал с Шойгу и Герасимовым ситуацию в Сирии и военное строительство.

«Военачальники доложили президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе. На совещании обсуждался также ряд аспектов по ситуации в Сирии», - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Сергей Шойгу провел встречу со спецпосланником ООН по Арабской Республике Стаффаном де Мистурой.