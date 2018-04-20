В СНГ может появиться единая система радиолокационного опознавания
В странах Содружества Независимых Государств начнет развиваться единая система государственного радиолокационного опознавания. Такое решение принято на заседании Комитета начальников Генштабов ВС государств СНГ.
«В интересах развития взаимодействия вооруженных сил государств - участников СНГ намечены пути развития единой системы государственного радиолокационного опознавания», - сообщили в комитете.
Кроме того, военные содружества одобрили направления сотрудничества топографических служб вооруженных сил стран СНГ, совершенствование совместной системы связи, согласовали проведение компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО «Региональная безопасность - 2018».
В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.