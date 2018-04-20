Шойгу: кронштадтский парк «Патриот» откроется в ближайшее время

В целях «воспитания у подрастающего поколения уважения к нашим славным ратным традициям» по всей стране будет открыта сеть парков «Патриот», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ.

«В ближайшее время парк "Патриот" будет торжественно открыт в Кронштадте», - сообщил глава российского военного ведомства.

В новом военно-патриотическом парке культуры и отдыха развернут выставки морского оружия, на которых будет представлено более 150 редких экспонатов.

Министр подчеркнул, что в Кронштадте будет создана не имеющая аналогов в мире выставка глубоководных аппаратов и технических средств. Кроме того, принято решение включить в эту экспозицию броненосный корабль «Стрелец», научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» и уникальный экраноплан-ракетоносец «Лунь» с целью их сохранения.