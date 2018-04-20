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Шойгу проверил ход подготовки к параду Победы

Константин Коковешников
12:36 20.04.2018
На полигоне в Алабино глава военного ведомства оценил степень готовности подразделений к торжеству 9 Мая.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил совместную тренировку пеших парадных расчетов, расчетов механизированной колонны и парадный строй авиации на подмосковной площадке в Алабино.

Это была заключительная совместная тренировка парадных групп. Вечером техника совершит передислокацию в Москву.

В столице тренировки возобновятся 26 апреля и 3 мая в 22:00. Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади 6 мая в 10:00.

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