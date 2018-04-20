Шойгу проверил ход подготовки к параду Победы

Министр обороны Сергей Шойгу проверил совместную тренировку пеших парадных расчетов, расчетов механизированной колонны и парадный строй авиации на подмосковной площадке в Алабино.

Это была заключительная совместная тренировка парадных групп. Вечером техника совершит передислокацию в Москву.

В столице тренировки возобновятся 26 апреля и 3 мая в 22:00. Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади 6 мая в 10:00.