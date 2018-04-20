Мотострелки остановили «вражеское» наступление на склонах Кавказского хребта: видео

Подразделения горного мотострелкового соединения Южного военного округа в Карачаево-Черкесии после совершения многокилометрового марша провели плановое тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Зеленчукский, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

По замыслу учения, личный состав соединения был поднят по тревоге, после чего в составе подразделений вертолетами армейской авиации был переброшен в заданный район.

«В сложных условиях горно-лесистой местности горные стрелки остановили наступление подразделений условного противника, заблокировав их в ущелье. В учебном бою мотострелков поддержала огнем армейская авиация», - рассказал Астафьев.

К проводимым мероприятиям были привлечены подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы, а также вьючный транспортный взвод.

Лошади доставили минометы «Поднос» на одну из высот Кавказского хребта, откуда в дальнейшем велся прицельный огонь по живой силе и легкобронированным целям условного противника.

Корректирование огня обеспечили расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Всего к учениям было привлечено около 600 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, а также пара ударных вертолетов Ми-35М.