В «Патриоте» состоится заседание коллегии Министерства обороны РФ

Двадцатого апреля в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоится выездное заседание коллегии военного ведомства.

В повестку заседания будут включены вопросы, касающиеся подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2018» и Международному форуму «Неделя национальной безопасности». Также участники коллегии обсудят ход подготовки к военному параду на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заключительным вопросом повестки заседания коллегии станет создание Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Западном военном округе.

В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, представители органов государственной власти, промышленности, общественных и других организаций.