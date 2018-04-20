Стрельба из С-300В, «Бук-М2» и «Тор-М1»: яркие кадры масштабных учений под Астраханью

На полигоне Капустин Яр под Астраханью состоялись масштабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО Центрального военного округа на стратегическом направлении с боевой стрельбой. На учения прибыл командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, он проверил действия авиации и войск ПВО при массированном ракетно-авиационном ударе «противника».

В ходе активной фазы учений расчеты средств ПВО С-300В, «Бук-М2», «Тор-М1», комплексы «Оса», «Стрела-10» и «Игла», которые из Поволжья, Сибири и Урала были передислоцированы на Юг России, отразили свыше 30 мишеней, имитирующих крылатые ракеты и баллистические цели.

«Одной из главных задач в ходе проведения учения авиации и войск ПВО стали вскрытие и уничтожение именно крылатых ракет морского и воздушного базирования на сверхмалых высотах», - сообщил командующий войсками ЦВО, подводя итоги.

Он отметил, что войска с этой задачей справились.

Также Лапин добавил, что, учитывая опыт ведения боевых действий в Сирии, решение таких задач в условиях современного боя становится одним из первостепенных по своей значимости.

Кроме того, командующему войсками продемонстрировали применяемые в учениях новые имитаторы воздушных целей и ракеты-мишени, которые по тактико-техническим характеристикам соответствуют современнейшим баллистическим и крылатым ракетам.

В учениях было задействовано 3,8 тысячи военных, а также вооружение и военная техника войск ПВО ЦВО.