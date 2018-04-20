ВКС РФ пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Экипажи Воздушно-космических сил России совершили пять вылетов на перехват иностранных самолетов, которые вели разведку у границ нашей страны. Данные Министерства обороны были опубликованы в газете «Красная звезда».

Всего рядом с российскими границами за неделю были замечены 18 летательных аппаратов, занимающихся сбором данных.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные силы ПВО России не допустили нарушения воздушного пространства РФ.